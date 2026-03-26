Gattuso | Non è stato facile ma ci andiamo a giocare la finale Ringrazio Bergamo e tutti i tifosi

Da oasport.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale di calcio italiana ha iniziato con una vittoria il cammino nei playoff per i Mondiali 2026, superando l’Irlanda del Nord con un punteggio di 2-0 a Bergamo. La partita ha visto un percorso difficile, ma alla fine l’Italia si è assicurata il passaggio alla finale, che si svolgerà martedì contro la squadra vincente tra Bosnia Erzegovina e Galles. Il commissario tecnico ha ringraziato i tifosi presenti nella città.

Parte con un 2-0 il cammino playoff dell’Italia nelle Qualificazioni Mondiali 2026. A Bergamo, la nazionale di calcio è riuscita a battere non senza difficoltà l’Irlanda del Nord, qualificandosi per la finale in programma martedì contro la vincente di Bosnia Erzegovina-Galles. Decisivo il gol di Sando Tonali che ha aperto le marcature al 56?. Poi è stato Moise Kean a segnare la rete del 2-0 finale all’80’. Ai microfoni RAI, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha così analizzato la prestazione degli azzurri: “C’era da faticare, non è stata per nulla facile. Ci hanno anche sorpreso, ci aspettavamo andassero in verticale invece hanno iniziato a palleggiare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Gattuso: “Non è stato facile ma ci andiamo a giocare la finale. Ringrazio Bergamo e tutti i tifosi”

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