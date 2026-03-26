La nazionale di calcio italiana ha iniziato con una vittoria il cammino nei playoff per i Mondiali 2026, superando l’Irlanda del Nord con un punteggio di 2-0 a Bergamo. La partita ha visto un percorso difficile, ma alla fine l’Italia si è assicurata il passaggio alla finale, che si svolgerà martedì contro la squadra vincente tra Bosnia Erzegovina e Galles. Il commissario tecnico ha ringraziato i tifosi presenti nella città.

Parte con un 2-0 il cammino playoff dell’Italia nelle Qualificazioni Mondiali 2026. A Bergamo, la nazionale di calcio è riuscita a battere non senza difficoltà l’Irlanda del Nord, qualificandosi per la finale in programma martedì contro la vincente di Bosnia Erzegovina-Galles. Decisivo il gol di Sando Tonali che ha aperto le marcature al 56?. Poi è stato Moise Kean a segnare la rete del 2-0 finale all’80’. Ai microfoni RAI, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha così analizzato la prestazione degli azzurri: “C’era da faticare, non è stata per nulla facile. Ci hanno anche sorpreso, ci aspettavamo andassero in verticale invece hanno iniziato a palleggiare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gattuso: “Non è stato facile ma ci andiamo a giocare la finale. Ringrazio Bergamo e tutti i tifosi”

Articoli correlati

Lazio, parla Sarri nel post gara: «Non è stato facile giocare senza la stragrande maggioranza dei tifosi. Su Romagnoli…»Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli Calciomercato Inter, idea Jones per il...

Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno...

Contenuti e approfondimenti su Ringrazio Bergamo

Temi più discussi: Gattuso: Chiesa non se la sentiva, devo accettarlo. Ringrazio Bastoni e spero di averlo presto; Play-off mondiali, Bergamo pronta a spingere l’Italia in finale. Gattuso: È la partita più importante da quando alleno, voglio pensare positivo; Ho scelto io Bergamo, San Siro è pericoloso. Con Barella parlo tutti i giorni: parla Gattuso; Playoff Mondiali, il CT Gattuso: Ora serve leggerezza, ho grande fiducia nei giocatori che ho convocato.

Bergamo pronta a spingere l’Italia. Gattuso: È la partita più importante da quando alleno, pensiamo positivoDavanti a 24.000 tifosi, gli Azzurri dovranno battere l’Irlanda del Nord per continuare la corsa verso il Mondiale ... corrierenazionale.it

Play-off Mondiali, Bergamo pronta a spingere l’Italia in finale. Gattuso: È la partita più importante da quando alleno, voglio pensare positivo(FIGC) - Gennaro Gattuso è tornato a Bergamo, la città dove sei mesi fa aveva festeggiato l’esordio sulla panchina della Nazionale superando con un roboante ... tuttoreggina.com

Fratelli d’Italia torna ad amministrare la Provincia di Bergamo, insieme al centrodestra unito e a Gianfranco Gafforelli Presidente. La sfida con un Presidente uscente (che ringrazio) non è mai semplice, ma i numeri dicono chiaramente che il voto di centinaia di facebook