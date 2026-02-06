Domani alle 14, la Sangiovannese scende in campo contro il Valentino Mazzola, anticipando così l’impegno di campionato. La squadra di casa cerca punti importanti in una partita che si preannuncia combattuta. Torna Ferrante tra le fila dei padroni di casa, pronto a dare il suo contributo.

SAN GIOVANNI La Sangiovannese anticipa il suo impegno di campionato con il Valentino Mazzola. Si giocherà domani alle 14.30 al Fedini, una richiesta inoltrata e accettata dagli organi federali per permettere alla squadra di usufruire di un giorno di riposo in più in vista della partita di Coppa Italia, di mercoledì prossimo, in Emilia, contro i piacentini del Nibbiano: la gara è in programma al "Bertocchi" di Piacenza. Ma prima c’è da pensare ovviamente a come far punti contro la compagine senese, quinta in graduatoria con tre lunghezze in più del Marzocco e in ritardo rispetto alle previsioni della vigilia che la davano, alla pari di Rondinella, Sansovino e Antella tra le pretendenti al salto in serie D dalla porta principale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: gli azzurri anticipano la sfida contro il Valentino Mazzola. Mercoledì prossimo a Piacenza c’è la Coppa col Nibbiano. Torna Ferrante nella Sangio in campo domani

Approfondimenti su Sangiovannese Valentino Mazzola

Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri si preparano a tornare in campionato con entusiasmo e determinazione.

La Sangiovannese torna in campo domani alle 14:30 al Virgilio Fedini, affrontando il Grassina, seconda in classifica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sangiovannese Valentino Mazzola

Argomenti discussi: Serie B. Venezia-Carrarese, arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi: quarto incrocio con gli azzurri; Sangio, che carattere. Calderini lancia gli azzurri.

Azzurri di fondo. Eccellenza nelle ultime competizioni iridateGli ottimi risultati della nazionale italiana di nuoto di lunga distanza sono stati messi in luce nell’ultimo report pubblicato dalla World Aquatics sui Mondiali di Singapore del 2025. Gli azzurri ... federnuoto.it

Le #Women a Febbraio 01.02 in casa contro Nuova Bolgiano 08.02 Valentino Mazzola in trasferta 11.02 fuori casa contro Mazzo80 15.02 in trasferta a Segrate 22.02 al Fortunati arriva il Team Sport #PaviaCalcio facebook