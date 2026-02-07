Eccellenza | gli azzurri in campo nell’anticipo contro il Valentino Mazzola Diallo Bardotti Rossi Falugiani o Fiaschi dall’inizio Sangio Calderini oggi si affida al turnover

Oggi la Sangiovannese scende in campo contro il Valentino Mazzola, con alcune novità in formazione. Diallo, Bardotti, Rossi, Falugiani e Fiaschi partono dall’inizio, mentre Sangio e Calderini optano per il turnover in vista della partita di mercoledì in Coppa Italia a Piacenza contro il Nibbiano. La squadra vuole mantenere alta la concentrazione, anche se i pensieri sono già rivolti alla sfida di metà settimana.

SAN GIOVANNI Con la testa inevitabilmente rivolta anche alla sfida di mercoledì di Coppa Italia a Piacenza contro il Nibbiano, valevole per gli ottavi nazionali della competizione tricolore, la Sangiovannese anticipa il suo turno di campionato ospitando questo pomeriggio alle 14.30 i senesi del Valentino Mazzola di Yuri Pezzatini, rinfrancati dal successo di domenica scorsa nel derby con l’Asta Taverne che ha, di fatto, chiuso una serie negativa che ha allontanato la compagine biancoceleste dalle primissime posizioni. Il Marzocco, in classifica, è in ritardo di tre punti ed è per questo che sarebbe davvero importante centrare il successo pieno vuoi per preparare, al meglio, la partita di mercoledì vuoi per avvicinarsi proprio al quinto posto in classifica occupato dalla squadra di patron Antonello Pianigiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza: gli azzurri anticipano la sfida contro il Valentino Mazzola. Mercoledì prossimo a Piacenza c’è la Coppa col Nibbiano. Torna Ferrante nella Sangio in campo domaniSAN GIOVANNI La Sangiovannese anticipa il suo impegno di campionato con il Valentino Mazzola. Si giocherà domani alle 14.30 al ... sport.quotidiano.net

