Jonathan Rowe si è messo in mostra con un gol e prestazioni da record, attirando l’attenzione degli inglesi, che vorrebbero vederlo in nazionale. La sua crescita è l’unica nota positiva dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, che potrebbe compromettere il prosieguo della stagione della squadra rossoblù. Rowe ha dimostrato di essere un elemento chiave, con numeri e giocate che hanno catturato l’interesse di diversi osservatori.

Jonathan Rowe, è nata la stella: è l’unica buona notizia all’indomani del ko con l’Aston Villa che rischia di far scorrere i titoli di coda sulla stagione rossoblù. L’inglese è in un tale livello di ascesa e fiducia da essere stato l’unico a non credere alla parola fine all’avventura europea dopo il ko di giovedì sera: "Amo le storie e le favole da underdog. Serve un’impresa sportiva a Birmingham, una di quelle impossibili, che capitano una volta nella vita, ma perchè non potrebbe capitare a noi a Birmingham?". Difficile, quasi impossibile per tutti. Ma non per Rowe al quale riesce di tutto e di più. Con il gol segnato al Dibu Martinez è salito a quota 7 reti e 2 assist in stagione, la prima in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E’ proprio magia Johnny. Gol e numeri da urlo, Rowe illumina. E gli inglesi lo vogliono in nazionale

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