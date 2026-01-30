Magia Vildoza la Virtus espugna Monaco | rimonta da urlo e colpaccio playoff

La Virtus Bologna conquista Monaco con una rimonta spettacolare. Dopo essere stata sotto di diversi punti, la squadra di coach Scariolo ha tirato fuori tutto il carattere e ha rimontato, portando a casa una vittoria fondamentale nei playoff. La notte nel Principato resterà impressa come quella in cui la Virtus ha dimostrato di non mollare mai.

I bianconeri superano l'emergenza assenze e ribaltano il match con un ultimo quarto da 1-15. La tripla dell'argentino a 4 secondi dalla fine firma l'82-84 e il "double" stagionale sulla squadra di Spanoulis Una notte da ricordare per la Virtus Bologna, che scrive una pagina di puro carattere nel Principato di Monaco. La serata sembrava essersi messa in salita. Monaco, guidata dal talento di Mike James (17 punti) e dalla sostanza di Blossomgame, aveva provato a scappare nel primo tempo, toccando anche il +10 in avvio di terza frazione. Ma quando la barca sembrava sul punto di affondare, è salita in cattedra la "classe operaia" di coach Ivanovic.

