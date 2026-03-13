Volpi scoiattoli e cervi sulle banconote | gli inglesi vogliono gli animali selvatici sulle sterline al posto di Churchill

La Banca d'Inghilterra ha comunicato che, dopo una consultazione pubblica, le banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline saranno illustrate con animali selvatici come volpi, scoiattoli e cervi, invece delle figure storiche finora presenti. Il ritratto del sovrano rimarrà sul fronte di tutte le banconote coinvolte. La decisione riguarda esclusivamente le immagini e non implica modifiche ai valori o alle caratteristiche tecniche delle banconote.

La Banca d'Inghilterra ha annunciato che la consultazione pubblica ha portato alla decisione di apporre sulle banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline gli animali che rappresentano la fauna britannica al posto delle figure storiche, mentre il ritratto di Re Carlo resterà sul fronte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Dopo il caso di Reginaldo: "Giardini Reali a pagamento per salvare la flora e gli animali selvatici"

Tutto quello che riguarda Volpi scoiattoli e cervi sulle...

Temi più discussi: Falchi pellegrini, lepri, volpi e sparviere: si risveglia la primavera nella Valle di Mezzane; Val Codera, la valle senza auto: l’escursione fuoriporta dove la montagna respira bellezza; Cosa vedere a Villalago, candidato a Borgo dei Borghi 2026.

Volpi, scoiattoli e pappagalli La foresta nei parchi di RomaParchi urbani come boschi dove si può incontrare la fauna che non ti aspetti in città. Laghetti, stagni e corsi d'acqua di ville e giardini brulicanti vita, anche «aliena» che ha trovato vitto e ... iltempo.it

Milano ha una nuova fauna: anatre sui balconi, falchi, volpi e ricci. Ma aumentano gli incidenti. Il monitoraggio per i (troppi) scoiattoli canadesiLe volpi ricoverate nel centro per animali selvatici di Vanzago Agli incroci stradali. Ai semafori e persino sui balconi in pieno centro. La fauna selvatica conquista e popola l’area urbana. E, di ... milano.corriere.it

Sergio Volpi, ex centrocampista blucerchiato (2002-2008) e attualmente allenatore del Castiglione in Eccellenza, non risparmia critiche sulla situazione della Sampdoria. In esclusiva a Telenord, il doppio ex analizza una crisi che perdura ormai da tempo: "L' - facebook.com facebook