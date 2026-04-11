Recentemente, le pagine ufficiali di due titoli Nintendo, Splatoon Raiders e Fire Emblem: Fortune’s Weave, sono state aggiornate con nuove classificazioni PEGI. Questa modifica suggerisce un possibile avvicinamento delle date di uscita per questi giochi, anche se Nintendo non ha ancora annunciato ufficialmente le date di lancio. I fan hanno osservato attentamente questi cambiamenti, che indicano una fase avanzata nel processo di pubblicazione dei titoli.

Qualcosa si muove dietro le quinte di casa Nintendo, e i fan più attenti lo hanno notato subito. Negli ultimi giorni, le pagine ufficiali di Splatoon Raiders e Fire Emblem: Fortune’s Weave sono state aggiornate con nuove classificazioni PEGI. Un dettaglio apparentemente tecnico, ma che spesso anticipa novità importanti. Da qui nasce una domanda sempre più diffusa: le date di uscita sono davvero vicine? Tra indizi, precedenti e indiscrezioni, il quadro inizia a farsi interessante. Il primo elemento da considerare è proprio l’aggiornamento delle pagine eShop. Per Splatoon Raiders è comparsa la classificazione PEGI 7, mentre per Fire Emblem: Fortune’s Weave è stata confermata una classificazione PEGI 12.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - È in arrivo la data di uscita di Splatoon Raiders e Fire Emblem Fortune’s Weave? Nintendo ha aggiornato le pagine

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