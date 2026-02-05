Indiana Jones e l’Antico Cerchio annunciata la data di uscita su Nintendo Switch 2

Dopo mesi di attesa, i fan di Indiana Jones possono segnare il calendario. Bethesda ha annunciato che il nuovo gioco, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, uscirà il 12 maggio 2026 su Nintendo Switch 2. La data ufficiale mette fine alle speculazioni e apre le porte a un’avventura dedicata ai giocatori della console ibrida.

Indiana Jones sbarca ufficialmente su Nintendo Switch 2 con una data di uscita precisa. Bethesda ha annunciato che Indiana Jones e l’Antico Cerchio sarà disponibile sulla console ibrida a partire dal 12 maggio 2026. L’annuncio è arrivato nel corso di un Nintendo Direct e conferma l’arrivo dell’acclamata avventura firmata MachineGames anche sull’ecosistema Nintendo. Si tratta di un titolo molto atteso, che amplia l’offerta di produzioni di alto profilo su Switch 2. La pubblicazione avverrà a pochi mesi di distanza dalla conferma ufficiale della versione Nintendo. L’uscita segna un passaggio significativo nella strategia multipiattaforma di Bethesda. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Indiana Jones e l'Antico Cerchio si arricchisce con l'aggiornamento 7, pubblicato da MachineGames.

Indiana Jones and the Great Circle Coming To Nintendo Switch 2

