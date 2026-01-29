Tomodachi Life | Una vita da sogno Nintendo ha svelato la data di uscita e tanti dettagli

Nintendo ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Tomodachi Life: Una vita da sogno, prevista per il 16 aprile 2026 su Nintendo Switch. Durante il Direct di oggi, la casa di Kyoto ha mostrato alcune novità e dettagli sul nuovo capitolo della serie, il primo dopo più di dieci anni. I fan possono aspettarsi un ritorno ricco di sorprese e novità, con un gameplay che promette di coinvolgere ancora di più i giocatori.

Nel Tomodachi Life: Una vita da sogno Direct di oggi, Nintendo ha fornito uno sguardo approfondito ad alcuni degli elementi che i giocatori troveranno in questo nuovo capitolo della serie Tomodachi Life, il primo da più di 10 anni, annunciando inoltre la data di uscita del gioco, in arrivo il 16 aprile 2026 su Nintendo Switch. Tomodachi Life: Una vita da sogno sarà compatibile anche con Nintendo Switch 2. In Tomodachi Life: Una vita da sogno, i giocatori possono creare personaggi Mii ispirati a membri della loro famiglia, amici o chiunque altro, e portarli su un'isola vibrante ed eclettica dove può succedere quasi di tutto.

