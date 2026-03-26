A Arezzo, almeno 60 rider sono impiegati nel settore della consegna a domicilio, rappresentando una media impresa. La maggior parte di loro proviene da Pakistan e Bangladesh. Questi lavoratori sono coinvolti in attività di consegna in bicicletta, spesso senza contratti formali o sicurezza sul lavoro. La situazione interessa diverse aziende che operano nel settore delle consegne rapide in città.

Domani presidio dei riders aretini organizzato da Nidil e Cgil. Le richieste alle grandi piattaforme, alla ristorazione locale e al Comune di Arezzo Il loro numero è quello da media impresa: almeno 60 solo nella città di Arezzo. E sono quasi tutti stranieri, soprattutto del Pakistan e del Bangladesh. Le loro condizioni salariali e di lavoro sono da fame. Cgil e Nidil (nuove identità di lavoro) si sono fatte interpreti della loro protesta. Domani, venerdì 27 marzo, alle ore 18 presidio in piazza Guido Monaco dove i lavoratori distribuiranno volantini sulle loro condizioni. I riders lavorano per le grandi piattaforme ma hanno rapporti diretti con ristoranti e pizzerie locali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Riders: quando lo sfruttamento corre in bicicletta, anche ad Arezzo

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