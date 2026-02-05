Sorpreso in bicicletta con cento chili di rame appena rubati | la pedalata finisce alla caserma dei carabinieri

Un uomo è stato sorpreso in bicicletta con oltre cento chili di cavi di rame rubati. I carabinieri di Varedo lo hanno intercettato mentre cercava di scappare e lo hanno fermato alla caserma. La fuga si è conclusa bruscamente, e ora il ladro dovrà rispondere di furto e resistenza.

Varedo (Monza e Brianza), 5 febbraio 2026 – Tenta di darsi alla fuga in bicicletta con oltre cento chili di cavi elettrici in rame, ma viene intercettato e bloccato dei carabinieri. Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà per ricettazione l'avventura di un 45enne italiano di Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta che si muoveva con difficoltà. Tentata fuga . Alla vista della pattuglia, il 45enne ha tentato di darsi alla fuga, venendo però raggiunto e bloccato. Il motivo dell'andatura incerta è apparso chiaro sin da subito: stava trasportando, un carico di oltre cento chili di cavi elettrici in rame. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpreso in bicicletta con cento chili di rame appena rubati: la pedalata finisce alla caserma dei carabinieri Approfondimenti su Varedo Brianza Barcolla in bicicletta con 100 kg di cavi di rame, li aveva appena rubati in un’azienda agricola Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre pedalava in modo instabile con una bicicletta. Rubati cento chili di rame, nuovo colpo ai danni di Sciaccamare Un nuovo furto di rame si è verificato a Sciaccamare, nel territorio di Sciacca. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Varedo Brianza Argomenti discussi: F1: Bottas, bicicletta e costume da bagno: è stata davvero una sorpresa?; Roma, ruba la bicicletta del rider e scappa lungo via Nazionale; Cronaca, Bellaria Igea Marina. Blitz antidroga al Parco del Gelso: sorpreso a spacciare in bicicletta, arrestato 38enne; Controlli di Polizia a Carpi, pusher espulso e un 29enne sorpreso con un coltello al parco. ROMA. I Carabinieri hanno sorpreso un uomo in via Nazionale mentre si impossessava di una bicicletta elettrica di un rider. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.