Due ragazzi accerchiati pestati e costretti a consegnare il denaro da un gruppo di coetanei | quattro giovani denunciati per rapina
Due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Monticelli Terme per aver compiuto una rapina ai danni di due coetanei, durante la quale sono stati accerchiati, picchiati e costretti a consegnare il denaro. L’indagine, conclusa di recente, ha portato all’identificazione e alla denuncia di quattro persone, di cui due italiani e due stranieri, ritenute responsabili dell’evento.
Nei giorni scorsi, al termine di una complessa attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Monticelli Terme hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro giovani (due italiani e due stranieri), ritenuti i presunti responsabili di rapina e lesioni ai danni di due coetanei residenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Ragazzi accerchiati, aggrediti con lo spray al peperoncino e picchiati da due minorenni alla fermata del bus: denunciati un 16enne e un 17enne
Leggi anche: Frosinone, aggressione nella notte in un locale: due giovani di Alatri pestati da un gruppo di stranieri
Accerchiati e aggrediti la sera di Natale, anche con due coltellate. Due ragazzi, un 34enne egiziano e un 22enne italiano, sono stati soccorsi nella serata di giovedì 25 dicembre a Milano, in corso Buenos Aires dopo essere stati feriti in strada con un'arma bian - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.