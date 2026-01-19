Due ragazzi accerchiati pestati e costretti a consegnare il denaro da un gruppo di coetanei | quattro giovani denunciati per rapina

Due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Monticelli Terme per aver compiuto una rapina ai danni di due coetanei, durante la quale sono stati accerchiati, picchiati e costretti a consegnare il denaro. L’indagine, conclusa di recente, ha portato all’identificazione e alla denuncia di quattro persone, di cui due italiani e due stranieri, ritenute responsabili dell’evento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.