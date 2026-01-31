Droga nascosta sotto un parafango Pusher di coca arrestato dai ghisa

La polizia ha arrestato Sergiu F. per aver nascosto droga sotto un parafango. L'uomo aveva ideato un sistema ingegnoso per trasportare cocaina: due piccoli parallelepiedi di metallo con apertura a cassetto, fissati con calamite tra il parafango e il pneumatico anteriore destro. Così, riusciva a far passare le dosi senza attirare l’attenzione. Gli agenti hanno scoperto il trucco durante un controllo di routine e hanno fermato il sospetto, che ora si trova in cella in attesa di processo.

Sergiu F. aveva architettato un metodo insolito quanto efficace per trasportare dosi di cocaina senza dare nell'occhio: le infilava in due piccoli parallelepipedi di metallo con apertura a cassetto che poi attaccava con le calamite nello spazio compreso tra parafango e pneumatico anteriore destro. Qualche giorno fa, però, la dritta di una fonte confidenziale lo ha messo nel mirino dei ghisa dell'Unità investigazione e prevenzione, che mercoledì pomeriggio hanno arrestato in flagranza il venticinquenne romeno. L'alert ha generato un primo appostamento degli agenti in borghese, che alle 14 hanno rintracciato l'Audi A3, intestata alla nonna dell'uomo, su uno spartitraffico di via Ponti.

