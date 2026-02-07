Contromano in piazza Cavour con la droga nascosta nello scooter | nei guai pusher minorenne

Da cataniatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni a Catania, accanto a piazza Cavour. I carabinieri lo hanno fermato mentre guidava contromano in scooter, con la droga nascosta nel mezzo. Il minore è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ritenute destinate allo spaccio.

Nel sottosella del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto marijuana, cocaina e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato un minorenne di 16 anni, residente in città, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva contromano piazza Cavour a bordo di uno scooter, con un atteggiamento sospetto, guardandosi ripetutamente intorno come per accertarsi di non essere seguito.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Catania Piazza Cavour

Pusher tenta la fuga in scooter contromano a Catania: bloccato dalla Polizia con droga e contanti negli slip

Napoli: Spaccio a piazza Cavour. Il pusher getta la droga nel finestrino aperto. Carabinieri arrestano 33enne

A piazza Cavour a Napoli, i carabinieri hanno arrestato un 33enne dopo un tentativo di fuga e il lancio di hashish in un'auto in transito.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catania Piazza Cavour

Argomenti discussi: Bari, quei pirati della strada sul monopattino: contromano, col passeggero o i pacchi, in pochi rispettano le regole; Qualiano : Pusher sfugge contromano sulla circonvallazione esterna.

contromano in piazza cavourViaggiava contromano con droga e denaro: arrestato 16enneSulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, droga e denaro sono stati sequestrati e il minorenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i ... grandangoloagrigento.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.