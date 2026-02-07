Contromano in piazza Cavour con la droga nascosta nello scooter | nei guai pusher minorenne

La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni a Catania, accanto a piazza Cavour. I carabinieri lo hanno fermato mentre guidava contromano in scooter, con la droga nascosta nel mezzo. Il minore è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ritenute destinate allo spaccio.

Nel sottosella del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto marijuana, cocaina e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato un minorenne di 16 anni, residente in città, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato il giovane mentre percorreva contromano piazza Cavour a bordo di uno scooter, con un atteggiamento sospetto, guardandosi ripetutamente intorno come per accertarsi di non essere seguito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Piazza Cavour

A piazza Cavour a Napoli, i carabinieri hanno arrestato un 33enne dopo un tentativo di fuga e il lancio di hashish in un'auto in transito.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catania Piazza Cavour

Argomenti discussi: Bari, quei pirati della strada sul monopattino: contromano, col passeggero o i pacchi, in pochi rispettano le regole; Qualiano : Pusher sfugge contromano sulla circonvallazione esterna.

Viaggiava contromano con droga e denaro: arrestato 16enneSulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, droga e denaro sono stati sequestrati e il minorenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i ... grandangoloagrigento.it

Carmela Ventra. . Viabilità fuori controllo in corso venezia Auto sulle piste ciclabili, su marciapiedi e in contromano... durante l'ora di punta! Evitare piazza baldissera facebook