Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime ATP Montecarlo 2026 | orario programma streaming

Venerdì 10 aprile, il tennista italiano scenderà in campo sul Campo Ranieri III per disputare i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita tra Jannik Sinner e Auger Aliassime si giocherà in questa data, con orario e programma ancora da definire. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Venerdì 10 aprile Jannik Sinner sarà nuovamente sul Campo Ranieri III per affrontare i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. Il suo prossimo avversario sarà il canadese Felix Auger-Aliassime (n.6 del seeding). Una partita che si preannuncia impegnativa per Jannik, al cospetto di un giocatore di ottimo livello e molto ben preparato dal punto di vista fisico. Proprio quest’ultimo aspetto potrebbe sfavorire l’azzurro. Sinner viene, infatti, da una serie di impegni considerevole, ricordando i successi nel Masters1000 di Indian Wells e di Miami. Le fatiche accumulate tra California e Florida potrebbero incidere in maniera importante nel confronto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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