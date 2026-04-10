Dove vedere in tv Sinner-Zverev ATP Montecarlo 2026 | orario semifinale streaming differita in chiaro

In vista delle semifinali del torneo ATP di Montecarlo, si conoscono i dettagli su come seguire in tv e in streaming l'incontro tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro, che ha conquistato la sua ventunesima vittoria consecutiva nei tornei ATP Masters 1000, si prepara a sfidare il tedesco sulla terra battuta monegasca. La partita si svolgerà nelle prossime ore, con diverse opzioni per seguire l'evento anche in differita in chiaro.

La 20ma vittoria consecutiva nei tornei di categoria ATP Masters 1000 consente a Jannik Sinner di accedere alle semifinali di Montecarlo: l’azzurro, numero 2 del seeding e del mondo, sfiderà sulla terra battuta monegasca la testa di serie numero 3, il teutonico Alexander Zverev. L’azzurro ha vinto gli ultimi 7 match giocati contro il tedesco, ed ha aperta una striscia di 10 set consecutivi vinti contro il teutonico: Sinner è in vantaggio per 8-4 nei precedenti. Il 13° confronto si giocherà sul Court Rainier III domani, sabato 11 aprile, nel secondo match dalle ore 11.00, dopo la prima semifinale di doppio, ma inizierà non prima delle ore 13.30. 🔗 Leggi su Oasport.it

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