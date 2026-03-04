Dove vedere in tv la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 | orario programma streaming

Venerdì 6 marzo alle ore 20 si terrà la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La cerimonia si svolgerà in una località ancora da definire, coinvolgendo atleti e rappresentanti delle nazioni partecipanti. La programmazione prevede momenti di celebrazione e spettacolo, con un focus sulla partecipazione degli atleti paralimpici.

Venerdì 6 marzo andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di circa due ore e mezza che segnerà l’inizio effettivo della manifestazione, i cui primi eventi agonistici si disputeranno già mercoledì 4 marzo (senza l’assegnazione delle medaglie). I momenti cardine saranno quelli iconici: la sfilata delle Nazioni con le relative bandiere, l’accensione del braciere da parte dell’ultimo tedoforo, l’annuncio di apertura della kermesse. A fare da cornice all’evento sarà l’Arena di Verona, che lo scorso 22 febbraio ospitò la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv la Cerimonia d’apertura, Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario, canale, streaming Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Orario, tv, programma, streamingVenerdì 6 febbraio andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20. Milano Cortina 2026, il video di lancio della cerimonia d'apertura: il tema sarà Armonia Contenuti utili per approfondire Paralimpiadi di Milano Temi più discussi: L'Italia del wheelchair curling alle Paralimpiadi Invernali: programma, orari, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming la prima partita; Quando iniziano le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e dove vederle in tv; Al via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina: in gara 665 atleti, 45 gli italiani - OMaR; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’apertura: biglietti, dove e quando vederla. Dove vedere in tv la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: orario, programma, streamingVenerdì 6 marzo andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: programma completo, tutte le medaglie e dove vedere le gare in direttaScopri dove, quando e come seguire tutte le gare dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terranno in Italia dal 6 al 15 marzo. olympics.com I cagliesi illuminano le Paralimpiadi a Milano l’installazione dei Buroni. Presentata in occasione dei Giochi invernali Echoes, opera dei maestri del design della Stark facebook Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina x.com