Milano-Scandicci si gioca sabato 20 febbraio alle 20.30, con la partita valida per la 26ª giornata di Serie A1 femminile. La sfida si terrà al Palalido di Milano, attirando molte tifose e tifosi. Le due squadre cercano punti importanti per la classifica, in un match che promette grande spettacolo. Gli appassionati possono seguire l'incontro in diretta streaming o in televisione, attraverso i canali dedicati. La partita rappresenta un momento chiave della stagione di volley femminile.

Sabato 20 febbraio (ore 20.30) si giocherà Milano-Scandicci, incontro valido per la 26ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Nella fase conclusiva delle Olimpiadi Invernali che stanno coinvolgendo il capoluogo lombardo, l’Allianz Cloud ospiterà il big match dell’ultimo turno di regular season, che non avrà però molto da dire in termini di piazzamento: le toscane sono già certe della seconda posizione e le meneghine termineranno in terza posizione. Le due squadre proveranno a prendersi le misure, in vista di una possibile semifinale nei playoff scudetto. Riflettori puntati sulla sfida tra gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, a meno che i coach Stefano Lavarini e Marco Gaspari non decidono di operare un turnover per permettere alle proprie giocatrici di recuperare un po’ di energie in vista della fase calda della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Firenze-Scandicci, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingIl match tra Monviso e Milano si terrà sabato 17 gennaio alle ore 20.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.