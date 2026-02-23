Incidente nella galleria del Seminario | scontro contro pullman di pallavolisti minorenni auto a fuoco

Un incidente nella galleria del Seminario ha coinvolto un’auto che si è scontrata con un pullman di pallavolisti minorenni, causando anche un incendio. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata, che ha provocato il violento impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze, mentre i soccorritori hanno estratto i feriti dall’auto. La scena si è riempita di confusione e spavento tra i presenti. Le operazioni di soccorso sono in corso.

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente nella galleria del Seminario: scontro contro pullman di pallavolisti minorenni, auto a fuoco

Reggio Emilia, 23 febbraio 2026 – Una tragedia sfiorata. Due feriti in condizioni serie, dieci persone coinvolte e tanta tanta paura. Terribile incidente poco prima delle 16 di oggi pomeriggio nella galleria del Seminario a Carpineti. Un'auto si è scontrata con un pullmino che trasportava alcuni ragazzini minorenni della squadra di pallavolo di Castelnovo Monti 'Appennino Volley Team under 15' che viaggiavano col conducente. La dinamica dell'incidente. Stando alle prime ipotesi, la donna, 59 anni, avrebbe accusato un colpo di sonno al volante e avrebbe invaso la corsa di marcia, finendo addosso al minivan.