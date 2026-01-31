Fa il pieno di gpl | pochi istanti dopo l' auto prende fuoco

Un uomo ha fatto il pieno di GPL e subito dopo è ripartito con la sua auto. Pochi secondi dopo, ha visto del fumo uscire dal cofano e si è reso conto che c’era qualcosa che non andava. Ha fermato l’auto in fretta, ma ormai il veicolo stava prendendo fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma l’auto è andata distrutta.

Ha fatto il pieno di gpl poi si è rimesso in movimento. Pochi secondi dopo ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano e ha capito che c'era qualcosa che non andava. Un uomo di 53 anni di Rovolon, ieri sera 31 gennaio attorno alle 17 mentre si trovava al volante della sua Opel Corsa ha avuto il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su auto fuoco Banditi assaltano gioielleria in pieno giorno: vetrina infranta con picconi, raid in pochi istanti Nella giornata del 9 gennaio 2026, alle ore 13:30, si è verificato un assalto alla gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro di Arezzo. Autocisterna di Gpl prende fuoco in Autostrada: traffico in tilt verso Napoli Un incendio coinvolge un'autocisterna di Gpl sull'autostrada A1, tra Caianello e Capua, causando la chiusura del tratto e disagi nel traffico verso Napoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su auto fuoco Argomenti discussi: Cariplo fa il pieno di patrimonio grazie a Intesa Sanpaolo. E l’asticella sale sopra i 13 miliardi; Zaino in spalla: il CAI fa il pieno di escursionisti; La biblioteca comunale fa il pieno di accessi. Boom dei libri per bambini: più di 1.200 prestiti; ModenaFiere: fa il pieno di visitatori la Mostra dell’Elettronica di consumo. Ferrovia a monte, il fronte del no fa il pieno di pubblico ad Albenga: Ci giochiamo pianure fertili e stazioni, opera contro il territorioFerrovia a monte, il fronte del no fa il pieno di pubblico ad Albenga: Ci giochiamo pianure fertili e stazioni, opera contro il territorio ... msn.com La magia fa il pieno all'Auditorium della ConciliazioneDal tribunale al palcoscenico l’avvocato penalista romano Remo Pannain porta per la ventiduesima volta la magia in teatro dello spettacolo Supermagic Elementi, all’auditorium della Conciliazione. roma.corriere.it Un episodio di violenza gratuitam quello accaduto pochi giorni fa a Quattro Castella, in pieno giorno. Le due vittime,... - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.