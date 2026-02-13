Petru Nicolae Ursescu, 46 anni di Limbiate, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere per aver cercato di incendiare la moglie in un parcheggio di Seregno lo scorso novembre. La sentenza arriva dopo un processo con rito abbreviato, durante il quale sono emerse le gravi minacce e l’azione violenta dell’uomo, motivata da tensioni familiari che sono sfociate nel gesto estremo.

Si è concluso con una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione il processo con rito abbreviato nei confronti di Petru Nicolae Ursescu, il 46enne residente a Limbiate che nel novembre scorso ha aggredito la moglie in un parcheggio a Seregno. Un caso che sconvolse la Brianza. La donna aveva presentato diverse denunce nei confronti del marito per episodi violenti e voleva lasciarsi da lui. Per 'risposta' l'uomo le aveva piazzato un sistema gps sull'auto e la seguiva negli spostamenti col telefonino. Il 5 novembre scorso il 46enne ha sorpreso la donna, operaia in una ditta di pulizie, nelle vicinanze dell'azienda dove lavora.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un uomo di 46 anni, Petru Nicolae Ursescu, è stato condannato a quasi quattro anni di carcere.

Un uomo di Milano è stato condannato dopo aver tentato di dare fuoco alla moglie, che voleva lasciarlo.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Cercò di dare fuoco alla moglie che lo voleva lasciare: condannato; Seregno, cercò di dare fuoco alla moglie che voleva lasciarlo: 46enne condannato a tre anni e otto mesi; Cercò di dar fuoco alla moglie in un parcheggio: 46enne condannato a 3 anni e 8 mesi; Tentò di dare fuoco alla moglie, condannato a tre anni e otto mesi.

Cercò di dar fuoco alla moglie in un parcheggio: 46enne condannato a 3 anni e 8 mesiSi è concluso con una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione il processo con rito abbreviato nei confronti di Petru Nicolae Ursescu, il 46enne residente a Limbiate che nel novembre scorso ha ... monzatoday.it

Cercò di dare fuoco alla moglie che lo voleva lasciare: condannatoL’episodio risale al novembre scorso. L’uomo, un 46enne, gettò della benzina sul volto e negli occhi della donna quando questa, estenuata dai maltrattamenti, gli manifestò l’intenzione di troncare la ... msn.com

NUOVO ARTICOLO: L’ansia è un incendio senza fiamme: il corpo sente il calore, la mente cerca il fuoco Ci sono esperienze che molte persone vivono in silenzio: un risveglio improvviso, il cuore che accelera, una sensazione di allarme senza una causa ap - facebook.com facebook

I manifestanti in corso Regina Margherita a Torino hanno dato fuoco a una serie di cassonetti per cercare di avanzare verso quella che è stata la sede del centro sociale. Dai dehors dei bar, chiusi, lanciate in strada da autonomi e anarchici sedie e tavoli, per x.com