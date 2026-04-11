Donne tradimenti politica litigi e mille presunti gol | Romario immarcabile anche a 60 anni

Negli ultimi mesi, un ex calciatore noto per la sua carriera e il suo carattere vivace ha attirato l'attenzione per la sua vita privata. Dopo aver cambiato tre fidanzate in quattro mesi, la sua ultima relazione si è conclusa con una scoperta su Instagram, che ha portato alla fine della relazione. La sua figura, ancora in forma e attiva sui social, continua a essere al centro di discussioni e curiosità pubbliche.

Rapidissimo, scaltro, immarcabile. E insaziabile. In area di rigore negli anni 90, quando è stato uno dei più favolosi goleador del pianeta, un furetto - non a caso soprannominato "O Baixiñho", "Il Nanerottolo" - abolissimo ad ipnotizzare i difensori avversari, mandandoli fuori giri con finte, controfinte, moine e colpi d’anca, il più celebre riferibile alla "Coda di vacca". Rapidissimo, scaltro, immarcabile. E insaziabile. Nella vita sentimentale, oggi, che di anni ne ha sessanta, sfodera una clamorosa tartaruga ad altezza addominali, discetta di calcio attaccando il ct del Brasile Ancelotti ("Deve convocare Neymar, solo così possiamo...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Donne, tradimenti, politica, litigi e mille presunti gol: Romario immarcabile anche a 60 anni Leggi anche: Romario, quattro fidanzate in poche settimane: a 60 anni sconvolge il Brasile Romario a 60 anni ha avuto 3 fidanzate in 4 mesi: l’ultima lo ha lasciato perché tradita con un’amicaL'ex attaccante della Seleçao ha intrapreso la carriera politica dopo il calcio e oggi ricopre il ruolo di senatore in Brasile.