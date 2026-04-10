L’ex calciatore brasiliano, ora 60enne, è tornato al centro dell’attenzione dei media locali per la sua vita sentimentale. Dopo aver messo fine alla relazione con una studentessa di odontoiatria molto più giovane, si parla di altre quattro fidanzate in poche settimane. La notizia ha suscitato interesse nel paese, dove il suo passato sportivo e la vita privata continuano a essere ampiamente discussi.

Romario, forte in campo ma anche fuori. L’ex attaccante brasiliano, oggi sessantenne, è finito sui principali quotidiani di gossip locale per la fine della relazione con Tiffany Barcelos, studentessa di odontoiatria molto più giovane di lui. Secondo quanto riportato dai media, la rottura sarebbe avvenuta dopo il sospetto di un tradimento con Barbara Cavalcanti, amica della stessa Tiffany. Quello che avrebbe fatto nascere dubbi nella donna sarebbero state alcune fotografie scattate durante un soggiorno a Fernando de Noronha, una delle mete turistiche più famose del Brasile. In queste immagini Romario appare accanto a Barbara in atteggiamenti giudicati troppo confidenziali, e la vicenda avrebbe spinto Tiffany a interrompere il rapporto dopo circa tre mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Romario, quattro fidanzate in poche settimane: a 60 anni sconvolge il Brasile

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