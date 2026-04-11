Donne stesse capacità ma meno opportunità | confronto a Pescara con la Lega

Sabato 11 aprile si è svolta nella sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara una tavola rotonda organizzata dalla Lega, intitolata

“Donne: stesse capacità, meno opportunità”. Questo il titolo della tavola rotonda che si e’ svolta sabato 11 aprile nella sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara. A organizzarla è stato il dipartimento provinciale Pari Opportunità della Lega, coordinato da Manuela Canonico. “È stata.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Le donne fanno i conti con se stesse e con la storiaLaura Valeriani e Fiorella Vandi sono le protagoniste dell’incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà lunedì...

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