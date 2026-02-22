Le donne fanno i conti con se stesse e con la storia

Da ilrestodelcarlino.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Valeriani e Fiorella Vandi discutono delle sfide femminili oggi, in un evento organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico. La causa è il bisogno di riflettere sulle esperienze e sui cambiamenti vissuti dalle donne nel tempo. L’incontro si svolgerà lunedì alle 16 nella Legnaia di Casa Moretti, attirando un pubblico interessato a conoscere storie e punti di vista diversi. Le due relatrici condividono aneddoti e prospettive sulla vita femminile nel passato e nel presente.

le donne fanno i conti con se stesse e con la storia
© Ilrestodelcarlino.it - Le donne fanno i conti con se stesse e con la storia

Laura Valeriani e Fiorella Vandi sono le protagoniste dell’incontro organizzato dall’ Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà lunedì pomeriggio, alle 16, nella Legnaia di Casa Moretti. Sarà presentato il libro " Quello era il segnale ", in cui le autrici raccontano la storia di tre donne quasi novantenni che in una stanza d’ospedale fanno i conti con sé stesse cercando di raccogliere i pezzi della loro vita. Ci sono Ada e Lucia, così diverse tra loro ma entrambe forti e combattive, ed Anita, che pur rimanendo nel suo silenzio tutto il tempo e ad occhi chiusi, sembrava dar corpo ai suoi pensieri stropicciando e tormentando il lenzuolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Monica Boggioni, campionessa di auto-aiuto: “Spronare le giovani donne a credere in se stesse è come un’altra medaglia ”Monica Boggioni, atleta paralimpica e sostenitrice delle donne, ha accettato di essere madrina della terza edizione di Mentorship Lodi, un progetto del Comune dedicato alle giovani donne.

Leggi anche: Le transizioni non fanno i conti con la Terra che non ne può più

I VESCOVI SCELTI DA PREVOST: IL CASO DI MALAGA

Video I VESCOVI SCELTI DA PREVOST: IL CASO DI MALAGA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le donne fanno i conti con se stesse e con la storia; Perché per le donne è più difficile raggiungere il piacere? Non è solo una questione biologica; Contrastare il gender gap nelle STEAM a scuola: CASIO e il MIM collaborano e lanciano il progetto didattico Le donne fanno scienza; Donne e potere: Gutenberg fa il punto 80 anni dalla prima volta al voto.

A cosa pensano le donne quando fanno sesso?Siamo davvero certi che le donne quando fanno sesso, pensino al… sesso? A chiederselo in maniera scientifica è stata proprio una donna, Patricia Pascoal, psicologa dell’Università di Lisbona, che ha ... 105.net

le donne fanno iPerché per le donne è più difficile raggiungere il piacere? Non è solo una questione biologicaLo dicono le statistiche: il mancato raggiungimento del piacere sessuale è un fenomeno molto più diffuso fra le donne che fra gli uomini. Un dato che le differenze biologiche non bastano a spiegare. C ... vogue.it