Giovane donna muore in un incidente L’ultimo gesto d’amore | sì alla donazione degli organi

Una giovane donna ha perso la vita in un incidente a Perugia. Prima di spegnersi, ha deciso di donare gli organi, consentendo a diverse persone di ricevere un’opportunità di vita. La notizia si diffonde tra amici e familiari, che ricordano la sua scelta come un gesto di altruismo. La decisione è stata comunicata alle autorità sanitarie, che hanno avviato le procedure di donazione.

Perugia, 28 febbraio 2026 – Un ultimo gesto d’amore che trasforma una tragedia in speranza. È quello che è stato compiuto dalla famiglia di una giovane donna, vittima di un incidente stradale, che ha scelto di rispettare la volontà espressa in vita dalla ragazza acconsentendo alla donazione multiorgano. La giovane era stata ricoverata all’ospedale di Foligno, dove, dopo la dichiarazione di morte cerebrale, sono state avviate e portate a termine le operazioni di prelievo. Nicla, mamma di 36 anni colpita da aneurisma cerebrale: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare la memoria La speranza per altri pazienti in attesa di trapianto Un gesto di generosità straordinaria che, nel momento più doloroso, si è trasformato in una possibilità concreta di vita per altri pazienti in attesa di trapianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Wilman Zanetti, 18 anni, e l’ultimo gesto d’amore: la donazione degli organi dopo l’incidente a ComoIl ragazzo, 18 anni, studente della Magistri, è morto dopo il grave incidente in moto del 10 febbraio in via Cristoforo Colombo.

Wilman Zanetti muore a 18 anni dopo uno schianto in moto a Como: sì alla donazione degli organi come voluto da luiWilman Zanetti è morto dopo sei giorni di ricovero in ospedale, giunto in condizioni gravi, a seguito di un incidente in moto contro un tir a Como.

L'auto si ribalta, tragico incidente: muore una donna, grave un giovane

