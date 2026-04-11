Donare per la prima volta il gesto speciale dei ragazzi del ‘De Liguori’

Questa mattina, venticinque giovani appena maggiorenni hanno effettuato la loro prima donazione di sangue. È un gesto che segna un passo importante nella loro vita e si svolge in un momento dedicato alla solidarietà. La donazione è avvenuta presso un centro dedicato alla raccolta, con i ragazzi che hanno deciso di partecipare attivamente a questa iniziativa.

Tempo di lettura: 3 minuti In 25, tutti appena maggiorenni, questa mattina hanno donato per la prima volta il sangue. Lo hanno fatto a scuola accompagnati dai loro docenti e coccolati dai volontari dell’associazione Gruppo Fratres di Dugenta ODV che di buon ora sono arrivati nel piazzale dell’ istituto de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti con l’autoemoteca dell’azienda ospedaliera “San Pio”. Un momento speciale promosso dall’associazione di Dugenta in collaborazione con la dirigenza scolastica dell’istituto santagatese nell’ambito de “Il Mantello Condiviso”, il progetto in rete di scuola e volontariato promosso dal CSV Irpinia Sanino ETS – Cesvolab sui territori di Irpinia e Sannio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donare per la prima volta, il gesto speciale dei ragazzi del ‘De Liguori’ Il bel gesto dei clienti Conad, raccolti 225 mila euro da donare alla Pediatria dell’ospedale “Infermi”Cia-Conad annuncia la raccolta di 225 mila euro nel territorio romagnolo a sostegno del reparto di Pediatria dell’ospedale “Infermi” di Rimini... I donatori sono arrabbiati: "Così si mortifica il gesto". La prima volta di MelissaLa notizia del plasma buttato via ieri non ha scoraggiato i donatori, nemmeno quelli nuovi alle prese con la loro prima donazione di sangue.