I donatori hanno espresso insoddisfazione dopo la notizia che il plasma raccolto è stato smaltito, definendolo un modo per mortificare il gesto di donare. Nonostante l’accaduto, alcune persone, tra cui anche nuovi donatori, hanno deciso di presentarsi comunque per effettuare una donazione di sangue. La situazione riguarda la prima esperienza di donazione di una persona chiamata Melissa.

La notizia del plasma buttato via ieri non ha scoraggiato i donatori, nemmeno quelli nuovi alle prese con la loro prima donazione di sangue. Al centro di raccolta Avis dell’ospedale di Torrette, nel reparto di Medicina Trasfusionale, situato al piano terra del nosocomio regionale è arrivata anche una coppia di Pesaro. Lui studente alla Facoltà di Medicina, 24 anni, Lorenzo Mini. Lei impiegata amministrativa al comando dei vigili del fuoco di Ancona, 23 anni, Melissa Casadei. Il Carlino li ha intercettati, attorno alle 11.30, nell’atrio della cassa ticket e prenotazioni del Cup. Siete donatori? "Io sì – ha risposto Casadei – è la prima volta che dono il sangue". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I donatori sono arrabbiati: "Così si mortifica il gesto". La prima volta di Melissa

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