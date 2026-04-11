Don Ulderico | Perdita enorme per la nostra comunità

Un dodicenne di una cittadina marchigiana ha perso la vita in una vasca idromassaggi. La tragedia si è verificata in un centro benessere locale, dove il ragazzo è stato soccorso senza successo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, mentre i genitori e la comunità sono sotto shock. Un sacerdote ha commentato la vicenda definendola una perdita enorme per la comunità.

Matteo Brandimarti, il dodicenne sambenedettese che ha trovato la morte nella vasca idromassaggi in una Spa di Pennabilli, nel Montefeltro, tragedia avvenuta durante le vacanze di Pasqua, era solito frequentare la parrocchia San Pio X di San Benedetto e lo conosceva bene il parroco don Ulderico, ancora incredulo per l’accaduto. "La morte di Matteo è una perdita enorme per la nostra comunità. Era un bambino intelligente, capace, disponibile, curioso e sempre presente. Un bambino buono e gentile – lo ricorda il parroco – Due anni fa aveva fatto la prima comunione nella nostra parrocchia. Faceva parte del coretto dei bambini e ogni sabato, insieme ai compagni, veniva per animare la messa pomeridiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Don Ulderico: "Perdita enorme per la nostra comunità" "Don Mario è indispensabile per la nostra comunità, deve tornare": continua la levata di scudi (anche televisiva) per il parroco di Bosconero“Siamo andati a cercare don Mario (Viano, ndr), visto che da due settimane nessuno sa dove sia”. Musica in lutto, la perdita è enorme: “Un pezzo di storia epocale”Si è spento a 84 anni a Liverpool uno dei musicisti che, giovanissimo, partecipò ai primi esperimenti sonori destinati a cambiare la storia del rock. Si parla di: La comunità stretta in preghiera: Gentile e sempre presente; Una folle tragedia, addio Matteo: Ma una parte di lui vivrà ancora. Don Ulderico: Perdita enorme per la nostra comunitàMatteo Brandimarti, il dodicenne sambenedettese che ha trovato la morte nella vasca idromassaggi in una Spa di Pennabilli, nel ... ilrestodelcarlino.it