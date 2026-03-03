Musica in lutto la perdita è enorme | Un pezzo di storia epocale

Un musicista di 84 anni, originario di Liverpool, è morto questa settimana. Da giovane, ha preso parte a alcuni dei primi esperimenti sonori che hanno influenzato profondamente il rock. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica, considerato uno dei protagonisti di un’epoca fondamentale. La notizia ha suscitato grande commozione tra appassionati e addetti ai lavori.

Si è spento a 84 anni a Liverpool uno dei musicisti che, giovanissimo, partecipò ai primi esperimenti sonori destinati a cambiare la storia del rock. Ricoverato per una polmonite, è riuscito a tornare a casa per trascorrere le ultime ore accanto alla famiglia. A comunicarlo è stata la figlia Jane, raccontando un commiato intimo, nella città che aveva fatto da sfondo ai suoi esordi artistici. La notizia ha subito attraversato la comunità degli appassionati, soprattutto tra coloro che custodiscono con cura la memoria delle origini di un fenomeno musicale senza precedenti. Negli anni Cinquanta frequentava il Liverpool Institute High School for Boys, dove conobbe Paul McCartney.