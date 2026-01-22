Spaccio ad Avezzano l' intervento di don Coluccia al megafono | La droga uccide

A Avezzano e nei suoi dintorni, il fenomeno dello spaccio di droga si manifesta in modo evidente. Su Strada Provinciale 20, nel comune di Celano, si osserva un intenso traffico illecito, spesso nascosto tra le zone periferiche. Recentemente, don Coluccia ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti, ricordando che “la droga uccide” e che la prevenzione è fondamentale per la comunità.

Tutto comincia da qui, Strada Provinciale 20, comune di Celano, a pochi chilometri da Avezzano. Su questa strada buia si svolge un intenso traffico di droga. Come ci hanno segnalato, comprare la merce è facilissimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spaccio ad Avezzano, l'intervento di don Coluccia al megafono: "La droga uccide" Leggi anche: Droga, boom tra i giovani. Don Coluccia: spaccio aumenta Pil criminalità Leggi anche: Roma, reportage dal Quarticciolo con don Coluccia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Minorenne arrestato con tre chili di droga a Lanciano. Irreperibile da mesi, 32enne accusato di spaccio arrestato dai carabinieri in un albergo di Avezzano https://www.terremarsicane.it/irreperibile-da-mesi-32enne-accusato-di-spaccio-arrestato-dai-carabinieri-in-un-albergo-di-avezzano/ #Attualità #Avezzano #Cr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.