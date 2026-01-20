La scuola si fa presidio di legalità | Don Antonio Coluccia incontra gli studenti di Labico

L’Istituto Comprensivo di Labico ospita un incontro con Don Antonio Coluccia, promosso in collaborazione con il Consiglio Regionale del Lazio e il consigliere Flavio Cera. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e della prevenzione delle dipendenze. Un’occasione per riflettere sull’importanza di scelte consapevoli e del rispetto delle regole, rafforzando il ruolo della scuola come presidio di legalità nella comunità.

Il contrasto alle dipendenze e la scelta consapevole della legalità entrano in aula. L'Istituto Comprensivo di Labico, grazie alla collaborazione con il consiglio Regionale della Regione Lazio nella figura del consigliere Flavio Cera,, è lieto di annunciare l'incontro con Don Antonio Coluccia

