Un altro colpo dalla Fiorentina la Juventus è pronta ad un nuovo affare

La Juventus si prepara a un nuovo acquisto dalla Fiorentina, continuando la tradizione di puntare su giocatori talentuosi della squadra viola. L'interesse è confermato per la prossima sessione di mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e mantenere un alto livello competitivo. Si tratta di uno degli aggiornamenti più attesi per i tifosi e gli addetti ai lavori, in un contesto di continuità e pianificazione strategica.

Storicamente la Juventus ha sempre guardato alle migliori stelle della Fiorentina per andare a rinforzare la propria rosa con i bianconeri che sono pronti a farlo anche in vista della prossima estate. Nel mirino della squadra allenata da Luciano Spalletti c'è un calciatore che appare in uscita dalla formazione viola e che potrebbe dire addio durante la prossima estate. Nuovo colpo della Juventus in casa della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Da Baggio a Chiesa, passando per Bernardeschi, Vlahovic e molti altri ancora, sono stati diversi gli affari tra Fiorentina e Juventus con i bianconeri che hanno portato spesso a Torino delle stelle della formazione gigliata.

