Una ragazza di dodici anni è rimasta ferita durante l’intervallo in un liceo, colpita con un paio di forbici da una compagna. L’aggressione è avvenuta all’interno del bagno durante le ore di lezione, senza altri dettagli su eventuali motivazioni. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso. L’episodio si aggiunge a una serie di situazioni di violenza tra minorenni nelle scuole.

Ancora un episodi di violenza di cui è protagonista un minorenne, ancora un articolo di cronaca di scrivere un per reato compiuto da un’adolescente che non è imputabile. Ha 12 anni la ragazzina che ha ferito con un paio di forbici una compagna di scuola. È tutto avvenuto venerdì mattina una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L’episodio è avvenuto durante l’orario scolastico, mentre era in corso la lezione di educazione fisica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione si sarebbe consumata all’interno del bagno della palestra. Una delle due ragazze avrebbe invitato la coetanea a seguirla con la scusa di mostrarle qualcosa; una volta all’interno, però, l’avrebbe colpita al collo utilizzando appunto un paio di forbici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezione

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