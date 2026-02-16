Giornata contro il Cancro Infantile a Battipaglia | piantati melograni e installata la panchina dorata

Il 13 febbraio, l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli OdV ha organizzato una giornata contro il cancro infantile al Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, causando l’installazione di una panchina dorata e la piantumazione di melograni nel giardino dell’ospedale. La manifestazione ha coinvolto bambini e famiglie, che hanno partecipato attivamente alla piantagione e alla decorazione della panchina, per sensibilizzare sulla lotta contro questa malattia.

Si è tenuta venerdì 13 febbraio, presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, l’iniziativa promossa dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli OdV in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, nell’ambito della campagna nazionale FIAGOP “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”. Negli spazi esterni dell’ospedale sono state messe a dimora due piante di melograno donate dall’associazione, simbolo di vita, rinascita e testimonianza concreta di una collaborazione che da anni si traduce in sostegno alle attività ricreative dedicate ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.🔗 Leggi su Salernotoday.it Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile 2026, come aiutare la ricerca Oggi Milano ospita l’evento della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile 2026, dove si raccolgono fondi e sensibilizzazione per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici, che colpiscono oltre 50 tipi diversi di malattie rare. Al Grande ospedale metropolitano celebrata la Giornata mondiale contro il cancro infantile Al Grande Ospedale Metropolitano, si è svolta ieri la Giornata mondiale contro il cancro infantile, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta alle forme più aggressive della malattia nei bambini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornata mondiale contro il cancro infantile: i numeri in Italia e come si sta muovendo la ricerca - AVIS; Giornata contro il Cancro Infantile: mobilitazione per bimbi e genitori; BIANCHI MELACRINO MORELLI - REGGIO CALABRIA - Giornata Mondiale contro il cancro infantile – 15 febbraio - GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO; Giornata contro il Cancro Infantile, navette solidali di Peter Pan: Un aiuto concreto alle famiglie. Battipaglia celebra la Giornata contro il Cancro Infantile tra melograni e panchina dorataStampa Si è svolta venerdì 13 febbraio, presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia, l’iniziativa promossa dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli OdV in occasione de ... salernonotizie.it Giornata mondiale contro il cancro infantile: ecco le iniziative di AsltiHa aderito alla campagna di Fiagop Un succo per la vita: con un contributo minimo di 6 euro, sono state distribuite bottigliette di succo di melograno ... insanitas.it Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile: l’impegno del CNAO di Pavia @Fond_CNAO Non perderti l'articolo su TrendSanità: trendsanita.it/giornata-mondi… #Oncologia x.com Battipaglia celebra la Giornata contro il Cancro Infantile tra melograni e panchina dorata - facebook.com facebook