Donna decapitata a Scandicci poco prima del delitto era stata fermata e controllata insieme all'assassino

Una donna di 44 anni è stata trovata decapitata a Scandicci, pochi minuti dopo essere stata fermata e controllata con l’uomo sospettato di averla uccisa. La polizia aveva intercettato i due durante un controllo di routine, ma solo dopo si è scoperto il tragico epilogo. La vittima e l’uomo sono stati sottoposti a verifiche poco prima del suo omicidio. Le autorità indagano sui motivi di questa drammatica vicenda.

Poco tempo prima del ritrovamento del cadavere, la 44enne trovata decapitata a Scandicci era stata fermata e controllata in compagnia del suo assassino. Si continua a indagare sul movente dell'omicidio e sui rapporti che intercorrevano tra il killer e la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio Afendi, l’ex avvocato dell’assassino: “Poco prima del delitto sembrava felice”Questa mattina del 2 marzo 2024, l’ex avvocato di Afendi ha raccontato che poco prima del delitto lui sembrava felice. Chi è l’uomo fermato a Scandicci per l’omicidio della donna decapitata: 30 anni, aveva sangue sui vestitiUn uomo di 30 anni senza fissa dimora è stato fermato a Scandicci dopo il ritrovamento di un cadavere di donna decapitato. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Scandicci, donna trovata morta decapitata nell'ex area Cnr; Scandicci, trovato il cadavere di una 44enne senza fissa dimora, fermato un uomo; Donna decapitata a Scandicci, fermo per l'uomo sospettato: tracce di sangue sui vestiti. Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto: aveva sangue sui vestiti. L’ipotesi della lite prima dell’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it Donna decapitata a Scandicci, uomo arrestato è un 30enne clochard: sequestrato macheteLeggi su Sky TG24 l'articolo Donna decapitata a Scandicci, uomo arrestato è un 30enne clochard: sequestrato machete ... tg24.sky.it Donna decapitata, chi è il sospettato: tra droga, emarginazione e degrado. Il marocchino di 30 anni è ancora ricoveratoa Torregalli, sorvegliato dai Carabinieri. Martedì l'autopsia - facebook.com facebook Droga, emarginazione e un cane. Donna decapitata, ecco chi è il giovane fermato. Il ricovero dopo l’ultima crisi x.com