Incendio doloso a Restinco | gravi danni al Centro immigrati alla vigilia dei lavori

Un incendio doloso ha provocato danni significativi al Centro immigrati di Restinco, situato tra le contrade Restinco e Montenegro, in prossimità dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. L'evento rappresenta un episodio preoccupante che potrebbe influire sui piani di intervento e sulla gestione dell'area dedicata all'accoglienza. Le autorità stanno indagando sulle cause e valutando le conseguenze di quanto accaduto.

BRINDISI - Un grave incendio doloso ha colpito il nascente Centro immigrati situato al confine tra le contrade Restinco e Montenegro. Questa mattina, 19 gennaio 2025, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per valutare l'entità dei danni, mentre sul posto sono intervenuti anche gli.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Incendio nella notte in un ristorante del Barese: gravi danni alla struttura ma nessun ferito Incendio in un'abitazione, gravi danni

Oggi a Battifolle si è verificato un incendio in un’abitazione, avvenuto nel primo pomeriggio. I Vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti prontamente con quattro unità e mezzi specializzati per domare le fiamme, che hanno causato danni significativi all’immobile. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di mettere in sicurezza l’area, senza segnalare feriti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Incendio distrugge ristorante a Jesolo, 10 persone intossicate: arrestato il titolare, il rogo l'ha ideato lui - Arrestato il titolare di un ristorante a Padova per incendio doloso: avrebbe agito per truffa assicurativa. virgilio.it

Incendio doloso per il controllo dello spaccio: tre condanne x.com

Emergenza sicurezza a Siracusa. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti ad un locale in ristrutturazione, causati danni alla saracinesca. Si tratta del secondo atto intimidatorio in pochi giorni dopo un incendio doloso al mercato di Ortigia. Indag facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.