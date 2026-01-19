Incendio doloso a Restinco | gravi danni al Centro immigrati alla vigilia dei lavori

Un incendio doloso ha provocato danni significativi al Centro immigrati di Restinco, situato tra le contrade Restinco e Montenegro, in prossimità dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. L'evento rappresenta un episodio preoccupante che potrebbe influire sui piani di intervento e sulla gestione dell'area dedicata all'accoglienza. Le autorità stanno indagando sulle cause e valutando le conseguenze di quanto accaduto.

BRINDISI - Un grave incendio doloso ha colpito il nascente Centro immigrati situato al confine tra le contrade Restinco e Montenegro. Questa mattina, 19 gennaio 2025, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per valutare l'entità dei danni, mentre sul posto sono intervenuti anche gli.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Oggi a Battifolle si è verificato un incendio in un’abitazione, avvenuto nel primo pomeriggio. I Vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti prontamente con quattro unità e mezzi specializzati per domare le fiamme, che hanno causato danni significativi all’immobile. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di mettere in sicurezza l’area, senza segnalare feriti.

