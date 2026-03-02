Incendio nella notte nel parco del Boschetto di Nichelino | distrutta una delle casette è stato quasi certamente doloso

Nella notte di lunedì 2 marzo 2026, un incendio ha danneggiato una delle casette di legno all’interno del parco del Boschetto a Nichelino. La struttura, utilizzata come deposito per i rifiuti, è andata quasi interamente distrutta. Le forze dell’ordine hanno stabilito che l’incendio è stato probabilmente doloso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Nella tarda notte di oggi, lunedì 2 marzo 2026, una delle casette di legno presenti all'interno del parco del Boschetto a Nichelino, utilizzate per il deposito dei rifiuti, è stata distrutta da un incendio. Le cause sono quasi certamente di matrice dolosa. "Si tratta - scrive su Facebook il.