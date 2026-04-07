Nell’ambito delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici, sull’autostrada del Mediterraneo sono state adottate limitazioni al traffico. Le operazioni coinvolgono interventi tecnici per neutralizzare le bombe inesplose. La chiusura temporanea di alcune corsie e deviazioni sono state predisposte per consentire le operazioni di sicurezza. La presenza delle forze speciali ha portato alla sospensione temporanea del transito in alcune zone dell’autostrada.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli, nella giornata di domenica 12 aprile, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà attiva la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 7.00 e fino alla conclusione delle attività. Durante la chiusura, sarà interdetto il tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, per la rimozione del primo ordigno bellico e tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, per la rimozione del secondo ordigno. I percorsi alternativi, individuati su strade provinciali e comunali, saranno segnalati in loco mediante apposita segnaletica di cantiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Autostrada del Mediterraneo, limitazioni per operazioni di disinnesco di due ordigni

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