Disinnesco dei due ordigni a Eboli | altre limitazioni sulla statale 19 i disagi

Nella mattinata di domenica 12 aprile, sono iniziate le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale trovati nel territorio di Eboli. Le operazioni, che coinvolgono la rimozione delle bombe, sono cominciate alle 7 e stanno causando alcune limitazioni alla viabilità sulla statale 19. La presenza delle mine ha portato a restrizioni temporanee per i mezzi e i residenti nella zona.

Le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli saranno in corso, come è noto, a partire dalle ore 7 di domenica 12 aprile. L'Anas, ad integrazione del piano traffico già reso noto, ha annunciato anche la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Autostrada del Mediterraneo, limitazioni per operazioni di disinnesco di due ordigniTempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel... Ordigni bellici ritrovati sul territorio di Eboli, vertice in Prefettura: ipotesi disinnesco nella stessa giornataTavolo in Prefettura per coordinare le operazioni per neutralizzare la bomba d'aereo americana. Temi più discussi: Due ordigni bellici ritrovati sulla spiaggia di San Salvo, scatta il divieto di accesso; Ordigni a Eboli: il 12 aprile il doppio disinnesco, evacuazione e disagi; Bomba Day tra Eboli e Battipaglia, domenica 12 aprile autostrada chiusa per il disinnesco di 2 ordigni; Chiusura totale dell’A2 del Mediterraneo il 12 aprile per disinnesco di ordigni bellici rinvenuti nel territorio di Eboli. Eboli. Disinnesco ordigni bellici, domenica chiusa l’A2Già effettuato il censimento della popolazione coinvolta, ad Eboli 16 abitanti da evacuare a Battipaglia invece 6, sulla base di un piano operativo che prevede un impatto contenuto sui residenti. I du ... telecolore.it A2 chiusa tra Eboli e Battipaglia per disinnesco ordigni bellici: stop al traffico il 12 aprileStampa Stop alla circolazione sull’A2 Autostrada del Mediterraneo per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio c ... salernonotizie.it Disinnesco bombe, domenica 12 aprile chiusa l’autostrada A2 "l’Anas ha disposto la chiusura al traffico in entrambe le direzioni a partire dalle ore 7:00" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #eseiprotagonista #traffico #autostradaA2 #disinnescoBom - facebook.com facebook