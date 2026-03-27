Stufe e caminetti vietati dall’Europa? Cosa prevede davvero la direttiva Ecodesign

Recentemente sono circolate immagini che affermano con fermezza che l’Europa avrebbe vietato caminetti e stufe. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di chi utilizza questi dispositivi, ma si tratta di un’interpretazione che non corrisponde alla realtà delle normative europee. La direttiva Ecodesign, infatti, riguarda limiti di emissioni e efficienza energetica, senza prevedere un divieto assoluto di questi impianti.

Circolano delle immagini che riportano un testo molto diretto e “convincente”, nel quale si sostiene con certezza che «L’Europa vieta caminetti e stufe». Un testo allarmistico, che però non trova riscontro a livello europeo. Il tema, di fatto, è tutt’ora in discussione con le dovute precisazioni. Per chi ha fretta. Non è stato approvato alcun divieto europeo su stufe e caminetti già in uso.. Le norme riguardano solo i nuovi prodotti immessi sul mercato.. Si tratta di aggiornamenti della direttiva Ecodesign su emissioni ed efficienza.. Ad oggi, le proposte di aggiornamento della direttiva sono state rinviate.. Il contenuto diffuso online. L’immagine che circola riporta alcuni scatti di caminetti accesi, affiancati al volto di Ursula von der Leyen e la scritta in grande «L’Europa vieta caminetti e stufe: a partire da quando e perché. 🔗 Leggi su Open.online

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