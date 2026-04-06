Lunedì di Pasquetta in campo per il Cavalluccio al Manuzzi Cesena e Sudtirol si dividono la posta in palio

Lunedì di Pasquetta al campo per il Cesena, che allo stadio Manuzzi ha pareggiato 1-1 contro il Sudtirol. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, lasciando le due squadre ferme nella classifica di campionato. Il Cesena, con questo risultato, ha mantenuto la posizione in ottava posizione, a un punto di distanza dalla Juve Stabia, che si trova al settimo posto.

Finisce 1-1 ed è il primo pareggio della gestione di Ashley Cole, succede tutto nei primi minuti di gara: Shpendi risponde a Tait Lunedì di Pasquetta in campo per il Cesena che impatta 1-1 allo stadio Manuzzi contro il Sudtirol e manca il sorpasso allo Juve Stabia, i bianconeri di Ashley Cole restano ottavi con un punto in meno dei campani. Nel match contro il Sudtirol di Castori succede tutto nel primo tempo, botta e risposta nei primi minuti. Bolzanini in vantaggio con un tiro dalla distanza di Tait, non impeccabile Klinsmann; il pareggio bianconero viene firmato da Cristian Shpendi. Un pareggio che permette al Cesena di tenere a -5 proprio il Sudtirol e l'Avellini, mentre bisognerà attendere il risultato della Carrarese in casa con lo Spezia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da exSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.

Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da exSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.

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#BUONGIORNO e buon lunedì di Pasquetta dallo Staff ! #Temperature #minime che sono risultate in lieve e ulteriore aumento nella nottata appena trascorsa sulla nostra regione. Picchi di +11°C/+13°C si sono registrati nei principali centri urbani e lungo la fa facebook