Il dipendente ruba nell’azienda | a casa gli trovano mezzo chilo d’oro scatta l’arresto

Un uomo di 37 anni, cittadino pakistano, è stato arrestato dai carabinieri mentre lavorava presso un'azienda orafa nella frazione di Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Durante una perquisizione a casa sua, sono stati trovati circa mezzo chilo di oro e alcuni monili, che sono stati sequestrati. L'uomo è stato portato in caserma e successivamente in carcere.

Arezzo, 8 aprile 2026 – I carabinieri hanno arrestato un 37enne del Pakistan, dipendente di una ditta orafa di Alberoro, frazione di Monte San Savino, ritenuto responsabile di furti di monili in oro. Ammanchi che secondo il proprietario dell'azienda andavano avanti da anni. Nove catenine d’oro. Fermato per un controllo il 37enne è stato trovato con nove catenine in oro. Nelle perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente circa mezzo chilo di oggetti in oro, tra catenine e altri monili, tutti con il timbro della fabbrica di cui l'uomo era dipendente. Verso il processo per direttissima. Il valore è ingente. Dopo l'udienza di convalida il giudice ha stabilito l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in attesa del processo per direttissima con l'accusa di furto pluriaggravato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il dipendente ruba nell’azienda”: a casa gli trovano mezzo chilo d’oro, scatta l’arresto Il cane dei carabinieri fiuta la droga nell’armadio di casa: trovato mezzo chilo di hashishLa perquisizione nell’abitazione di un 52enne di Nettuno che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Nascondeva... Un chilo di coca. Scatta l’arresto per un 23enneLa droga nascosta nelle mutande, poi in camera oltre un chilo di cocaina: i Carabinieri hanno arrestato un 23enne domiciliato nel Pesarese. Argomenti più discussi: Dipendente ruba nel supermercato dove lavora e viene scoperto dai carabinieri; Ruba nel compro oro, denunciata dipendente; Ruba nel Compro oro in cui lavora: dipendente incastrata dalle telecamere; Ruba 5 bottiglie di whisky in un supermercato e aggredisce un dipendente. Dipendente infedele ruba in azienda il materiale edile per rivenderlo online: a casa aveva 5.000 euro di refurtivaUDINE - Aveva in casa refurtiva per 5.000 euro tra attrezzi, materiale edile e strumentazione. Tutti oggetti che lui, 58enne della Bassa Friulana, è accusato di avere rubato dal magazzino dell'azienda ... ilgazzettino.it Furto degenera in violenza: ruba merce, minaccia e aggredisce un dipendente. Arrestato un 35enne. I carabinieri lo hanno sorpreso in flagranza fuori il negozio a San Nicola La Strada. Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook Ruba 5 bottiglie di whisky in un supermercato e aggredisce un dipendente x.com