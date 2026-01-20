Nella giornata del 20 gennaio 2026, a Sarzana, i carabinieri hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, responsabili di aver rubato alcolici e materiale elettronico presso il centro commerciale 'Luna'. Durante l’intervento, uno dei fermati ha minacciato il vigilante presente. L'operazione si inserisce nelle attività di controllo e tutela della sicurezza nelle aree commerciali della zona.

Sarzana, 20 gennaio 2026 – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri pomeriggio, hanno arrestato due persone – un 39enne di origine marocchina senza fissa dimora e una 39enne residente in provincia di Firenze – che si erano appropriate di diverse bottiglie di alcolici e di materiale elettronico al centro commerciale 'Luna' di Sarzana. I militari sono intervenuti, a seguito di richiesta effettuata dai dipendenti dell’esercizio commerciale che avevano segnalato il furto di alcuni prodotti per un valore complessivo di circa 500 euro. In particolare la merce, poi restituita dai militari al responsabile dell’esercizio commerciale, dopo la manomissione dei dispositivi antitaccheggio, è stata nascosta all’interno di borse e zaini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruba alcolici e materiale elettronico poi minaccia il vigilante, arrestato

Leggi anche: Ruba materiale elettronico e poi picchia la titolare del negozio che cerca di fermarlo

Ruba all'Aldi poi "armato" di bottiglia minaccia l'addetto alla sicurezza per scappare: arrestatoUn uomo ha tentato di rubare merce da un supermercato Aldi, ma è stato arrestato dopo aver minacciato un addetto alla sicurezza con un frammento di bottiglia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ruba alcolici da un supermercato e, braccato dai carabinieri, li abbandona in un bar - La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale, indagini del carabinieri per risalire al ladro ... civonline.it

Ruba alcolici in un ristorante, ladro sorpreso mentre fugge dalla finestra - Genova. È entrato all’alba in un ristorante di piazza della Meridiana per rubare, ed è uscito da una finestra con alcune bottiglie di alcolici. Qualcuno però l’ha visto e ha subito chiamato la polizia ... msn.com

#Montechiarugolo: ruba 8 bottiglie di #alcolici dal #supermercato e scappa inseguito dai commessi. #Denunciato 30enne straniero .. https://gazzettadellemilia.it/cronaca/item/52238-montechiarugolo-ruba-8-bottiglie-di-alcolici-dal-supermercato-e-scappa-inse - facebook.com facebook

Ruba 8 bottiglie di alcolici dal supermercato e scappa inseguito dai commessi. Denunciato 30enne straniero x.com