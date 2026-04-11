Stasera ad Arezzo si svolge uno spettacolo che ha già registrato il tutto esaurito. Gli Avanzi di Balera tornano in scena, attirando un pubblico numeroso. L’evento segna il loro ritorno dopo un periodo di assenza, con grande attesa tra gli spettatori. La serata coinvolge anche elementi legati alle tradizioni locali, come la sagra e il senso di famiglia. La manifestazione si svolge senza incidenti e con una grande partecipazione di pubblico.

Tutto esaurito per lo spettacolo in programma stasera ad Arezzo per il grande ritorno in scena degli Avanzi di Balera. Una reunion tanto attesa e arrivata a 15 anni di distanza dall’ultimo spettacolo per il trio comico aretino che ha scatenato la caccia al biglietto già settimane prima del debutto di "Dio, Sagra e Famiglia Figli del trentennio avanzista". Questo il titolo dello spettacolo in programma stasera alle 21 all’Auditorium Caurum Hall di Arezzo fiere e congressi e già sold out. Il trio comico aretino composto da Francesco Maria Rossi, Alessandro Lisi e Santi Cherubini, che con la sua veracità tagliente ha segnato la storia dell’intrattenimento locale, si appresta a festeggiare tre decenni di carriera, avendo esordito nel 1996, con una serata che si preannuncia memorabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dio, sagra e famiglia . Il ritorno degli Avanzi

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