Dio sagra e famiglia | il ritorno degli Avanzi di Balera

Stasera ad Arezzo si tiene il concerto degli Avanzi di Balera, un evento che ha registrato il tutto esaurito. La band torna sul palco dopo una lunga assenza, attirando numerosi fan e curiosi. La serata si svolge presso un locale cittadino, con la partecipazione di pubblico proveniente da diverse zone. L'appuntamento rappresenta una ripresa importante per gli artisti, che tornano a esibirsi dal vivo dopo un periodo di pausa.

Arezzo, 11 aprile 2026 – E’ tutto esaurito per lo spettacolo in programma stasera ad Arezzo per il grande ritorno in scena degli Avanzi di Balera. Una reunion tanto attesa e arrivata a 15 anni di distanza dall’ultimo spettacolo per il trio comico aretino che ha scatenato la caccia al biglietto già settimane prima del debutto di «Dio, Sagra e Famiglia Figli del trentennio avanzista». Questo il titolo dello spettacolo in programma stasera alle 21 all’Auditorium Caurum Hall di Arezzo fiere e congressi e già sold out. Il trio comico aretino composto da Francesco Maria Rossi, Alessandro Lisi e Santi Cherubini, che con la sua veracità tagliente ha segnato la storia dell’intrattenimento locale, si appresta a festeggiare tre decenni di carriera, avendo esordito nel 1996, con una serata che si preannuncia memorabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dio, sagra e famiglia . Il ritorno degli AvanziTutto esaurito per lo spettacolo in programma stasera ad Arezzo per il grande ritorno in scena degli Avanzi di Balera.

Avanzi di Balera: Caurum tappato, ‘un c’è più verso d’entrà!E in più ti rifilano pure ‘l libretto (gratis, ma ‘un si rifiuta) Arezzo è ripiombata nella febbre avanzista, e stavolta bella forte.

Avanzi di Balera: “sold out” per lo spettacolo del trentennale al Caurum Hall

Temi più discussi: Avanzi di Balera. Di nuovo insieme trent’anni dopo; Avanzi di Balera: sold out per lo spettacolo del trentennale al Caurum Hall. In regalo per il pubblico l’esclusivo libro Aretini fori de l’orbita; Dio, sagra e famiglia . Il ritorno degli Avanzi; Avanzi di balera, il ritorno. Anna Tifu al Petrarca, tre ragazzi terribili al Teatro Tenda, Dragogeno a Cavriglia, Benvenuti a Laterina.

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Gli Avanzi di Balera fanno il sold out e svelano anche alleanze politiche saltateLa notizia, alla fine, la dà il dottor Pier Luigi Rossi, primo rettore della Fraternita dei Laici. Una scuola di lingua aretina , dice con microfono in mano alla presentazione del ritorno sul ... corrierediarezzo.it

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