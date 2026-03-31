Arezzo si trova nuovamente al centro di tensioni legate alla chiusura di alcuni locali pubblici, tra cui un noto spazio chiamato Avanzi di Balera. L’ingresso è stato bloccato e le autorità hanno consegnato un libretto ai gestori, che però non possono rifiutarne la consegna. La situazione ha suscitato discussioni tra i residenti e gli operatori del settore.

E in più ti rifilano pure ‘l libretto (gratis, ma ‘un si rifiuta) Arezzo è ripiombata nella febbre avanzista, e stavolta bella forte. A dodici giorni dallo spettacolo “Dio, Sagra e Famiglia Figli del trentennio avanzista” — sabato 11 aprile alle nove di sera al Caurum — i biglietti son già spariti. Volati via. Finìti. Come i cocomeri a luglio alla sagra. Insomma: se tu ‘un l’hai preso, t’è toccato rimane’ fora. e ora rosichi. E dire che son quindici anni che i tre ‘un salivano insieme su un palco. Ma appena s’è sparsa la voce, Arezzo ha fatto come sempre: prima ride, poi corre a compra’ il biglietto, poi dice “io c’ero”. Classico. Secondo il presidente della biblioteca, Alessandro Artini, questa roba qui è cultura. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Avanzi di Balera: Caurum tappato, ‘un c’è più verso d’entrà!

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