Il calciatore sta valutando le opzioni di mercato, mentre il suo attuale rendimento non è positivo. Il club non ha ancora definito il suo futuro, e le trattative sono in corso. La situazione rimane aperta, e non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a eventuali trasferimenti o rinnovi. Le prossime settimane potrebbero chiarire la decisione finale.

Il Milan non sta vivendo un grande periodo dal punto di vista delle punte: Fullkrug e Nkunku non hanno mai convinto, Leao è alle prese con la pubalgia mentre Pulisic non riesce a sbloccarsi. Lo statunitense non ha ancora segnato in questo 2026 dopo una fine di 2025 eccezionale. Le fatiche di Pulisic si sono viste anche in nazionale ed è stato criticato anche dai tifosi degli USA. Per l'attaccante rossoneri si continua a parlare di futuro. Ecco le ultime novità. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Pulisic vorrebbe attendere la fine della Coppa del Mondo per esplorare il mercato e valutare le proposte che potrebbero arrivare. Al momento il rinnovo dello statunitense con il Milan sarebbe fermo e non ci sarebbero stati passi in avanti dopo i contatti di mesi fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic un futuro tutto da decidere: il giocatore valuterà il suo mercato. I dettagli

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