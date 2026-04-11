Derby Ternana - Perugia la carica di Nepi e Montevago | Al Liberati per vincere

Domani si gioca il derby tra Ternana e Perugia allo stadio Liberati. Prima della partita, i rappresentanti delle due squadre hanno dichiarato di voler ottenere la vittoria. Nel frattempo, le autorità stanno monitorando un episodio extracalcistico che potrebbe influenzare gli sviluppi futuri, anche se al momento l’attenzione resta sul campo. La partita si svolgerà senza interruzioni, almeno fino a lunedì, per concentrarsi esclusivamente sullo sport.

Il fatto extracalcistico rischia chiaramente di prendere il sopravvento nei giorni a venire, ma almeno fino a lunedì si farà di tutto per pensare al rettangolo di gioco.Si gioca domani all'ora di pranzo il derby umbro con obbiettivi diversi: i playoff per la Ternana, la salvezza per il Perugia.I. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Derby Ternana - Perugia, il Centro di Coordinamento diserterà il match del LiberatiDa subito si è percepita l'impressione che il settore ospiti dello stadio Liberati sarebbe potuto essere vuoto. Leggi anche: Ternana, al Liberati arriva la Sambenedettese. Fazio: "Ho la stessa carica che avevo nel 2011" Temi più discussi: Ternana – Perugia: inizia Giovedì la prevendita per il Derby; Derby Ternana-Perugia, le ultime; Ternana-Perugia, il derby in diretta su Umbria Tv; Calcio serie C, il derby di domenica: Ternana al bivio, Perugia in cerca di salvezza. Ternana-Perugia, Fazio: Derby surrealeIl commento del tecnico rossoverde Fazio: I Rizzo hanno detto ai ragazzi che ci sono spiragli per salvare la situazione ... calciofere.it Ternana a rischio fallimento, i tifosi non mollano e aspettano la svolta: sold out col Perugia, lunedì il D-dayTernana, dal rischio fallimento al sentitissimo derby con il Perugia: i tifosi lanciano un appello e aspettano l'intesa tra il Sindaco Bandecchi e Rizzo. sport.virgilio.it «Nonostante tutto è ancora tempo di pensare al campo». Questo il messaggio che lancia il Centro coordinamento Ternana clubs ai tifosi delle Fere. Un appello a partecipare al derby dell'Umbria di domenica 12 aprile, nonostante le vicende extra campo che ri - facebook.com facebook