La Ternana si prepara ad affrontare la Sambenedettese allo stadio Liberati, con Pasquale “Lito” Fazio alla prima conferenza come allenatore delle Fere. Durante l'incontro, Fazio ha dichiarato di mantenere la stessa carica emotiva di quando era calciatore nel 2011, sottolineando entusiasmo, emozione e un atteggiamento determinato in vista della partita.

Entusiasmo, inevitabile emozione e grande razionalità. Li esprime Pasquale “Lito“ Fazio alla prima conferenza da tecnico delle Fere, in vista della sfida con la Sambenedettese. "Ormai mi conoscete – afferma l’ex difensore rossoverde – e mi sento figlio di Terni. Non ho preoccupazioni, perché la squadra è forte, è viva e farà del tutto per vincere. Un po’ d’ansia c’è e mi faccio un in bocca al lupo. So che il mio incarico è una soluzione temporanea. Domenica sera mi ha contattato la presidente e lunedì mattina mi ha comunicato di dirigere gli allenamenti fino alla partita. Dopo non so cosa deciderà la società". La "sua" Under 17 è terza in classifica a -1 dalla vetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, al Liberati arriva la Sambenedettese. Fazio: "Ho la stessa carica che avevo nel 2011"

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